中評社北京1月19日電／網評：從小紅書爆紅看完善互聯網治理

來源：大公網 作者：梅若林



TikTok在美國命運未明，大批美國“TikTok難民”連日來紛紛湧入小紅書。小紅書的一夜爆紅，不但令中美人民甚至全世界看見多元文化交流的嶄新可能性，也衍生出多個讓人關注的現實問題，比如小紅書能否長遠接住這波巨大流量？面對不同文化的表達和相互衝擊，如何在自由與監管之間保持平衡？更重要的是，這次小紅書事件能否視為國家深化互聯網治理的一次先行試驗，進一步推動中國文化出海，以及刺激更多中外交流？



在短短數日之間，小紅書成為了美國網民，尤其是TikTok用戶的新寵兒，不但衝上美國手機應用程式下載榜的榜首。有關“TikTok”的筆記在小紅書目前已有接近1千萬討論量、超過15億瀏覽量；“TikTok難民”的筆記也有逾3億瀏覽量、超過740萬討論量。



從中美網民連日來天南地北的熱切交流來說，今次小紅書爆紅至少說明了一個事實：中美人民之間的深入交流是時代趨勢，也是人心所向。正如有美國網友感嘆：在小紅書上可以看見更加多姿多彩、真實的中國；大量中國網民亦熱情歡迎海外網友的進駐，分享自己的故事。這場“小紅書建交”，無疑擊碎了美國反華政客一直以來渲染的“中國陰謀論”，也證明開放、交流，是中外人民發自內心的共同渴望。

