中國雜技亮相蒙特卡洛國際馬戲節

1月17日，在摩納哥舉行的第47屆蒙特卡洛國際馬戲節上，中國雜技團的演員表演《車技》。（圖片來源：新華社） 中評社北京1月19日電／據新華網報導，第47屆蒙特卡洛國際馬戲節17日在摩納哥蒙特卡洛開幕，中國雜技團選送的《車技》和浙江雜技團選送的《蹬傘》在開幕式上驚艶亮相。