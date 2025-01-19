合作是應對共同挑戰的必由之路

這是1月8日拍攝的美國拉斯維加斯消費電子展Old World Labs展區的機器人展示.（圖片來源：新華社） 中評社北京1月19日電／據新華網報導，世界經濟論壇2025年年會即將於1月20日至24日在瑞士小鎮達沃斯舉辦。來自全球各領域的近3000名代表聚焦地緣政治危機、全球化“逆風”、氣候變化挑戰加劇、新技術重塑全球發展格局等共同挑戰，探求國際社會如何發揚合作精神，以更可持續、更加包容的方式同舟共濟、合作共贏。



風險與機遇並存



當前，地緣衝突和全球化“逆風”等成為困擾全球發展的重要風險挑戰。



在世界經濟論壇日前發布的《2025年全球風險報告》中，研究人員把武裝衝突、極端天氣、經濟對抗、錯誤和虛假信息、社會極化列為今年全球面臨的五大風險。世界經濟論壇執行董事薩迪婭·扎希迪表示，多個地區地緣衝突仍在蔓延，成為今年世界面臨的最大風險，持續給全球發展帶來不確定性。



世界經濟論壇16日發布《首席經濟學家展望》報告顯示，超半數受訪首席經濟學家不看好2025年經濟走勢。分析顯示，貿易保護主義和全球經濟碎片化趨勢正在加劇，公共債務和高通脹拖累經濟增長，各地區經濟復甦將呈現不平衡特點。



世界經濟論壇總裁博爾格·布倫德告訴新華社記者，全球供應鏈格局正在發生變化，一旦真的出現“脫鈎斷鏈”，將對全球經濟造成巨大負面影響。他援引國際貨幣基金組織（IMF）數據表示，“脫鈎”和高關稅可能使全球經濟萎縮7%。



有風險，也有機遇。世界經濟論壇2025年年會以“智能時代的合作”為主題，聚焦人工智能等新興技術領域的國際合作帶來的發展潛力。布倫德認為，如果妥善運用人工智能等新技術，“未來十年全球生產力將增長10%”。



聯合國貿發會議資深經濟學家梁國勇表示，數字化是世界經濟發展重要動力，人工智能是數字經濟發展的技術引擎。人工智能在重塑世界經濟版圖的同時，也從根本上改變著世界經濟增長的動力來源和方式。