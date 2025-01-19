和張忠謀首次打電話內容曝！黃仁勳情急爆粗

中評社台北1月19日電／輝達創辦人黃仁勳與台積電創辦人張忠謀有深厚的交情，這次來台灣，一樣到張家共進晚餐。近日“黃仁勳傳”中文版將開賣，書中披露張忠謀首次打電話給黃仁勳的電話內容，因當時辦公室太過吵鬧，黃仁勳情急之下還爆出粗口，“他X的，都給我閉嘴”。



根據《中時新聞網》報導，黃仁勳和張忠謀的首次通話，在《張忠謀自傳》中也有記載，張表示，他在1997年時進行美國客戶之旅，並於加州打電話給對方，當下是黃仁勳自己接電話，但背景相當吵雜，似乎有好幾個人在爭論，當張忠謀在自我介紹時，黃仁勳忽然大吼，“安靜！莫理士·張正在打電話給我！”



而據《中央社》報導，《黃仁勳傳》中提到，事情發生在周五的傍晚，不少輝達員工都在打電動，辦公室非常熱鬧，當黃仁勳接起電話時，員工都還在大聲交談，於是他就說了，大家拜託安靜點，張忠謀打電話來了。然而根據輝達共同創辦人馬拉考斯基爆料，其實黃仁勳是直接大吼，“都他X的給我閉嘴，我正在和張忠謀通電話”。



根據張忠謀的說法，此次通話後，開始了他與黃仁勳20幾年的好交情，以及台積電和輝達的合作。他強調，輝達與其他許多客戶不一樣，有傑出的繪圖晶片團隊，且黃仁勳願意孤注一擲，挑選台積電為他代工，自己也是抱著惺惺相惜的態度，全力支持輝達。