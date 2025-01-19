滇泰歌會唱響“中泰一家親”

中評社北京1月19日電／據新華網報導，中國少數民族歌舞亮相曼谷市中心商場的舞台，民族時裝秀在泰國歌手曼妙歌聲中旖旎登場，中國傳統民樂演繹因電子遊戲而走紅全球的《雲宮迅音》……春節前夕，一台融合了中泰文化特色的歌會點燃了泰國觀眾的新春期許。



由中共雲南省委宣傳部、泰國記者協會主辦的《金蛇“樂”動共團圓——中泰友誼金色50年·蛇年新春歌會》17日晚在曼谷登場，演繹了“中泰一家親”“喜迎蛇年新歲”“有一種叫雲南的生活”的主題。



27歲的泰國觀眾碧爾在觀賞間隙接受記者採訪時難掩興奮。她說，“這場兩國同辦的表演很盛大，中國少數民族歌舞充滿活力、激動人心。我非常喜歡雲南少數民族的服飾、歌舞和方言說唱，看著就很想和他們一起唱跳，很有感染力。”



碧爾從未去過中國。她說，看了這台歌舞，自己非常想去雲南，感受那裡的風景和人文之美。“這些少數民族樂於通過極具特色的歌舞展現出他們的熱情和歡樂，呈現出一個我們從未見過的世界，讓人向往。”



獻唱開場歌舞《薩瓦迪卡 好嗨謠》的雲南新銳歌手明新傑告訴記者，能通過表演把雲南歌舞和少數民族文化帶到泰國，讓世界看到自己的家鄉，他倍感榮幸。



他說，此次將多個民族的民歌調式、傳統音樂與現代音樂融合，以說唱等年輕人喜愛的形式呈現，是展示和傳遞民族文化的一種新方式，希望大家感受到雲南歌舞和人文的魅力，前來感受自己的家鄉。



近年來，雲南與泰國之間開展了豐富的人文交流活動。中共雲南省委宣傳部副部長馮俊揚在歌會開幕致辭中指出，兩地愈發注重通過青年文化活動搭建人文交流的橋梁。滇泰之間舉辦的藤球、泰拳、瑜伽等活動吸引了大批中泰青年參加。



泰國記者協會前主席蒙空表示，中泰雙方互免簽證，進一步促進了人員交流、學習、旅遊和經貿往來，加強了兩國在經濟和社會層面的互利互助。今年正值中泰建交50周年，兩國之間進一步友好往來迎來了良好契機。