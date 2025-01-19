“洋夫婦”舞獅助興迎新春

中評社北京1月19日電／據新華網報導，17日晚，在中國駐斯洛伐克大使館舉辦的華僑華人春節招待會上，一黃一紅兩只“獅子”閃亮登場，時而威風凜凜，時而俏皮可愛，將現場氣氛渲染得熱鬧非常。



舞獅節目的表演者是4位斯洛伐克武術愛好者，其中一對是因中國武術而結緣的夫婦：達莎·特科娃和她的丈夫揚·特科。只見夫婦兩人在場上齊心協力舞動一只黃獅，騰挪跳躍活潑靈動，與同伴舞動的紅獅配合，還不時與現場小朋友互動，演到精彩處，贏得陣陣掌聲。



達莎告訴記者，這已是她和同伴們第三次參加中國駐斯洛伐克大使館舉辦的迎新春活動。她很榮幸能在中國春節來臨之際，通過舞獅的方式為斯洛伐克華僑華人迎新春助興。



達莎說，剛開始表演時，她還有點不自信，擔心都是“行家”的觀眾們不認可，但聽到掌聲後她心裡就踏實多了。



達莎是一名會計。她說，自己從小喜歡武術，14年前認識了來自中國的武術老師，並開始跟著他學習。她和丈夫就是因為跟隨同一位老師習武而相識、相知並最終結為伴侶。後來，她接觸到了舞獅，一下子就被迷住了，開始學習相關技藝。



舞獅對體力的要求不小，好在練習武術打下的基礎讓達莎可以勝任。雖然練習過程很辛苦，但她樂在其中。中國舞獅的獨特文化讓她深深著迷，她對中華傳統文化的瞭解也逐漸增多。在原先的舞獅同伴因故退出後，她就動員丈夫與她一同舞獅。



演出結束後，達莎脫下表演服、換上了大紅色毛衣，與現場的中國結、紅燈籠相互映襯。她說，春節是中國人最重要的節日，中國人過節要吃餃子、喜歡穿紅色的衣服，所以她特意選了這件紅毛衣。



達莎說，很多斯洛伐克人喜歡中華傳統文化，只要條件允許，她今後會一直堅持學習武術和舞獅。