中德友人共慶“歡樂春節”

中評社北京1月19日電／據新華網報導，德國柏林紅色市政廳披上了節日盛裝，張燈結彩間洋溢著濃濃春意。



2025蛇年“歡樂春節”新春慶典晚會暨春節招待會17日晚在這裡舉行，中德兩國各界代表、當地華僑華人等350餘位嘉賓出席，共同慶祝中國農曆春節。



從大門踏入，紅毯引領著賓客走進充滿中國年味的慶典現場。嘉賓們紛紛與紅燈籠、中國結以及迎賓的舞獅團隊合影留念，歡聲笑語傳遞著新春的祝福與希望。



舞獅表演開啟了當天的晚會，四只“獅子”邁著靈動有力的步伐，隨著鼓點搖頭擺尾，向每位到場嘉賓獻上新春祝福。



來自四川的藝術團隊為觀眾帶來了精彩紛呈的演出。在川劇變臉節目中，演員技藝精湛，動作行雲流水，令觀眾們目不暇接。樂舞合奏《春節序曲》將晚會推向高潮，歡快的節奏和動人的旋律使大家不禁鼓掌歡呼。



“今天的晚會讓我仿佛置身中國。”柏林市民貝婭特·羅伊貝爾對新華社記者說：“我非常喜歡川劇變臉的表演者，感染力很強，全場所有人都感受到表演者的激情。”



本次晚會是“歡樂春節”文化品牌活動第11次亮相柏林市政廳，由柏林中國文化中心與柏林市政府、四川省文化和旅遊廳合作舉辦。柏林市政府國務秘書弗洛裡安·豪爾說，“歡樂春節”慶典晚會已成為柏林的重要文化活動，該活動不僅加強了柏林市民對中國文化的瞭解，也為增進兩國人民之間的友誼和文化交流提供了良好平台。



19日，柏林中國文化中心還將攜手四川藝術團赴德國慕尼黑演出，把春節的歡樂和祝福傳遞給慕尼黑民眾。