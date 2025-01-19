TikTok通知美國用戶將暫停服務

中評社北京1月19日電／據新華網報導，短視頻社交媒體平台TikTok公司當地時間18日晚發布通知，由於美官方禁令19日起生效，TikTok平台將暫時對用戶停止服務。



通知說，公司正努力盡快恢復在美服務，感謝用戶對平台的支持。



截至目前，TikTok平台用戶在點擊這條消息後，仍可進入平台操作。