美聯邦航空局要求對“星艦”火箭事故進行調查

中評社香港1月19日電／美國聯邦航空局17日發表聲明稱，已要求美國太空探索技術公司對其新一代重型運載火箭“星艦”事故展開調查。“星艦”16日實施第七次試飛，但火箭第二級飛船發射後不久快速解體。



新華社報導，聲明稱，“星艦”事故發生期間，美聯邦航空局啟動了爆炸碎片響應區域，並要求“星艦”第二級飛船碎片墜落區域外的飛機降低飛行速度，或者停留在出發地。有幾架在受影響區域外停留的飛機因燃油不足而要求改道。



聲明稱，目前尚未收到公眾因“星艦”事故受傷的報告。美聯邦航空局正與太空探索技術公司及相關部門合作，以確認位於巴哈馬群島東南端的特克

斯和凱科斯群島是否有公共財產損失報告。



美聯邦航空局稱，事故調查旨在加強公共安全，確定事故根本原因，並確定糾正措施，以避免再次發生類似事故。美聯邦航空局將參與太空探索技術公司主導的事故調查的每個環節。太空探索技術公司的最終報告、包括任何糾正措施都必須經過美聯邦航空局批准。衹有等到美聯邦航空局確定與事故相關的任何系統、流程不會影響公共安全，“星艦”才能再次進行試飛。



據美聯邦航空局介紹，當飛行器遭遇異常情況，爆炸碎片掉落在已確定的封閉危險區域之外時，會啟動碎片響應區域。響應區啟動後，美聯邦航空局將指揮飛機離開該區域，並阻止其他飛機進入。



太空探索技術公司表示，“星艦”第七次試飛期間，第二級飛船在上升過程中經歷了“快速、意外解體”。任務團隊將繼續研究相關飛行測試數據，以更好瞭解出現問題的根本原因。