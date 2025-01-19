美聯邦航空局要求調查“星艦”火箭事故

中評社北京1月19日電／據新華網報導，美國聯邦航空局17日發表聲明稱，已要求美國太空探索技術公司對其新一代重型運載火箭“星艦”事故展開調查。“星艦”16日實施第七次試飛，但火箭第二級飛船發射後不久快速解體。



聲明稱，“星艦”事故發生期間，美聯邦航空局啟動了爆炸碎片響應區域，並要求“星艦”第二級飛船碎片墜落區域外的飛機降低飛行速度，或者停留在出發地。有幾架在受影響區域外停留的飛機因燃油不足而要求改道。



聲明稱，目前尚未收到公眾因“星艦”事故受傷的報告。美聯邦航空局正與太空探索技術公司及相關部門合作，以確認位於巴哈馬群島東南端的特克斯和凱科斯群島是否有公共財產損失報告。



美聯邦航空局稱，事故調查旨在加強公共安全，確定事故根本原因，並確定糾正措施，以避免再次發生類似事故。美聯邦航空局將參與太空探索技術公司主導的事故調查的每個環節。太空探索技術公司的最終報告、包括任何糾正措施都必須經過美聯邦航空局批准。衹有等到美聯邦航空局確定與事故相關的任何系統、流程不會影響公共安全，“星艦”才能再次進行試飛。



據美聯邦航空局介紹，當飛行器遭遇異常情況，爆炸碎片掉落在已確定的封閉危險區域之外時，會啟動碎片響應區域。響應區啟動後，美聯邦航空局將指揮飛機離開該區域，並阻止其他飛機進入。



太空探索技術公司表示，“星艦”第七次試飛期間，第二級飛船在上升過程中經歷了“快速、意外解體”。任務團隊將繼續研究相關飛行測試數據，以更好瞭解出現問題的根本原因。