法國發行蛇年生肖郵票

中評社北京1月19日電／據新華社報導，為迎接中國農曆新年，法國郵政集團18日在首都巴黎舉行中國農曆蛇年生肖紀念郵票發行儀式。



蛇年生肖紀念郵票共兩款，由法國華人藝術家陳江洪設計。其中，一款郵資1.39歐元，票面是一條橘紅色的蛇在綠色背景上蜿蜒前行；另一款郵資2.1歐元，票面是橘紅色背景襯托的一條昂首向上的青蛇。兩款郵票票面上均用中文和法文書寫著“蛇年”字樣。



陳江洪告訴記者，本次蛇年郵票沿用工筆加寫意的國畫技法，希望表現蛇的“挺拔、游刃有餘、剛柔並濟”。顔色上繼續使用對比鮮明的配色來體現節日的喜慶氛圍，在此基礎上創新採用“熒光橘色”，以提升整體亮度。



中國駐法國大使鄧勵當天在郵票發行儀式上表示，發行生肖郵票本身就是推廣中國優秀的傳統文化。希望蛇年所代表的智慧與堅韌能夠陪伴人們克服難關，也希望通過像發行生肖郵票這樣的具體行動讓中法兩國之間的交流更加密切，讓兩國民眾更加深入地相互瞭解。



今年是法國郵政集團連續第21年以發行生肖郵票的方式慶祝中國農曆新年。法國郵政集團歐洲與國際關係部門負責人讓－保羅·福塞維爾在現場告訴記者，發行生肖郵票的初衷是促進中國文化和法國文化之間的對話。“我想很多人都知道生肖，但並未真正瞭解它們的含義，也許這些郵票能讓他們產生進一步瞭解中國文化的興趣。”



當天還發售了蛇年紀念首日封、明信片等郵品，吸引了法國眾多集郵愛好者。