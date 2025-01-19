整合地方藍白　盧秀燕再下一城

中評社台北1月19日電／南投縣草屯鎮長補選被綠營操作成“大罷免”前哨戰，身為藍營一姐、女力縣市長及中部治理平台龍頭的台中市長盧秀燕，二度請假為國民黨候選人簡賜勝助選，由於南投縣唯一的民眾黨縣議員簡千翔全力協助簡賜勝，盧跨出台中市輔選，也透過輔選扎根基層、與地方白色勢力深化互動，無形中墊高藍營一姐在藍白陣營的聲望，有利其日後若競逐國民黨主席、問鼎2028年“總統”大選的實力。



根據《中時新聞網》分析報導，此次草屯鎮長補選，對國民黨而言，在人選確定後只要穩紮穩打，就是一場勝券在握的選戰，平淡的選情卻因近日“國會”紛擾，讓綠營把基層選戰上綱到“國會”“大罷免”前哨站，激化藍綠對決；而盧秀燕跨出台中市陪簡賜勝拜廟、助講，簡賜勝大贏對手1萬2000多票，盧秀燕當然輔選有功。



草屯鎮長補選藍營幕後操盤手為南投縣長許淑華，而候選人簡賜勝地方實力雄厚，且有民眾黨在南投唯一縣議員簡千翔相助，藍營包括台北市長蔣萬安、“立法院長”韓國瑜皆曾來輔選，而盧秀燕更二度請假專程輔選。



外界解讀盧秀燕投入輔選，除彰顯藍營女力縣市長互動良好，也凸顯自己在中部治理平台領頭羊地位，尤其盧秀燕以“媽媽市長”形象成為中霸天，更是國民黨競選2028“總統”的熱門人選，藉由基層輔選深化在台中以外地區的影響力，也和地方白色勢力加強互動，更有助其台中市長卸任後下一步。



尤其綠營側翼發動“國會”大罷免，被視為是盧秀燕子弟兵的羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪皆名列罷免名單，盧大力輔選奏功，無疑借勢重挫綠營大罷免的正當性，綠營反倒無意間幫盧推了一把。



對盧秀燕而言，力助許淑華、簡賜勝保住全台第二大鎮、南投各鄉鎮市人口最多的草屯鎮執政權，不僅打臉綠營，同時也使自己卸任後的政治發展，包括整合藍白陣營的聲勢都更上層樓。