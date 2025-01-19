TikTok通知美用戶將暫時中止平台服務

中評社香港1月19日電／短視頻社交媒體平台TikTok當地時間18日晚發佈通知，由於美官方禁令19日起生效，美國用戶將暫時無法使用該平台服務。



新華社報導，通知說：“我們很遺憾，美國針對TikTok的相關法律將於1月19日生效，這迫使我們暫時中止在美服務。我們正努力盡快恢復在美服務，我們感謝你們的支持，請繼續關注。”



截至目前，TikTok平台用戶在點擊這條消息後，仍可進入平台操作。



與此同時，TikTok美國業務的主要雲計算供應商甲骨文公司已告知員工於美國東部時間18日21時關閉託管TikTok數據的服務器。



2024年4月，美國總統拜登簽署一項國會兩院通過的法案，要求TikTok母公司字節跳動在270天內將TikTok出售給非中國企業，否則這款應用程序將在2025年1月19日後在美國被禁用。TikTok公司隨後通過法律程序不斷提出上訴。美國聯邦最高法院本月17日做出最終裁決，稱這一“不賣就禁用”的法律不違憲。這意味著最高法院允許該法案按原計劃於19日生效。



美最高法院裁決作出後，拜登政府稱，執法責任由20日就職總統的特朗普政府承擔。TikTok公司則回應說，除非拜登政府向美國互聯網服務商提出明確的不追責聲明，否則該平台將於當地時間19日被迫關閉。