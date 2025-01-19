林有熾嚴重違紀違法被開除黨籍和公職

海南省三亞市人大常委會原黨組成員、副主任林有熾（圖源：海南省紀檢委） 中評社北京1月19日電／據海南省紀檢委官網報導，海南省三亞市人大常委會原黨組成員、副主任林有熾嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，林有熾違反政治紀律，拉幫結派，搞團團夥夥，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，違規收受禮品禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請；違反組織紀律，不按規定報告個人有關事項；違反廉潔紀律，違規從事營利活動，收受他人財物；違反工作紀律，不正確履行職責，違規干預和插手工程項目；違反生活紀律。利用職務便利為他人在項目承攬等方面謀取利益，並非法收受巨額財物。



林有熾身為黨員領導幹部，喪失理想信念，背離黨的宗旨，背棄初心使命，在黨內拉私人關係，對黨不忠誠不老實，私欲膨脹，獨斷專行，與不法商人沆瀣一氣，利用公權力大肆收錢斂財，是政治問題和經濟問題相互交織的腐敗典型。林有熾的行為嚴重違反黨的紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經海南省紀委常委會會議研究並報海南省委批准，決定給予林有熾開除黨籍處分；由海南省監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。