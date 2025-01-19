中央軍委舉行慰問駐京部隊老幹部迎新春演出

中評社北京1月19日電／據新華社報導，在中華民族傳統節日春節即將到來之際，中央軍委17日在京舉行慰問駐京部隊老幹部迎新春文藝演出。



春節臨近，首都北京洋溢著喜慶祥和氛圍，中國劇院張燈結彩、暖意融融，為建立、保衛、建設新中國，為國防和軍隊建設作出突出貢獻的駐京部隊老幹部歡聚一堂、共迎新春。



老同志們一致表示，要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平強軍思想，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，堅決做到“兩個維護”，貫徹軍委主席負責制，弘揚光榮傳統、永葆政治本色，堅定信心、團結奮鬥，繼續為打好實現建軍一百年奮鬥目標攻堅戰，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業作出積極貢獻。



“強國復興的腳步震撼大地，奮進攻堅的隊伍旗幟高揚……”歡快熱烈的歌舞《我的戰位我的年》拉開演出序幕。演出以文藝輕騎隊為兵服務的方式呈現火熱強軍實踐，貫穿鐵心向黨、聚力攻堅的內涵意蘊，突出反映新時代人民軍隊的新風正氣。混聲合唱《追隨》，深情表達廣大官兵全面貫徹新時代政治建軍方略，堅定不移聽黨話、跟黨走的共同心聲。歌舞器樂表演《說打就打》、《勝戰榮耀》，生動反映實戰實訓練兵場景，展現了官兵英勇無畏的鋼鐵意志和隨時準備打仗、隨時能打勝仗的戰鬥姿態。表演唱《邊關戰歌》，抒發戍邊官兵扎根邊防一線、忠實履行使命的情懷擔當。《黨的女兒》、《沂蒙頌》選段和《抗日軍政大學校歌》、《我們走在大路上》等經典歌曲聯唱，重溫崢嶸歲月，激發奮鬥豪情。情景歌舞《再唱洗衣歌》，演繹軍民魚水情深、合力強邊固防的感人場景。短劇《本色》、小合唱《接過你的鋼槍》，講述革命先輩戰鬥故事和青年官兵強軍故事，彰顯人民軍隊傳承紅色基因、踐行初心使命的堅定信念。混聲合唱《光榮奔赴》，以激越高昂的旋律將演出氣氛推向高潮，展示全力以赴、務期必成，奮鬥建軍百年、奮進強軍一流的決心和信心。整台演出簡約樸素、軍味戰味濃鬱，體現了強軍文化礪戰打贏、守正創新的宏大氣象。



