公益金百萬行大球場舉行 超過8千人參與

中評社北京1月19日電／据香港文匯报报道，公益金百萬行今日（19日）在香港大球場舉行，有超過8千人參與，行政長官李家超到場主持起步禮。香港文匯報記者現場所見，行走團隊較為擁擠，有警員在場維持秩序。現場亦設有多處出口，以便於體力不支者放棄。有參加者表示，今早8時已到場，希望與朋友一起感受氣氛。另有參加表示今早六點從北區前來，今次想感受運動氛圍並鍛鍊身體。參加者將由香港大球場出發，經黃泥涌峽道、布力徑、香港仔水塘道，到終點香港仔郊野公園遊客中心，全程長約10公里，預計需時3小時完成。