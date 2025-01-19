中央網信辦啟動春節網絡環境整治專項行動

中評社北京1月19日電／據中國網信網報導，為了營造喜慶祥和的春節網絡氛圍，中央網信辦決定即日起開展為期1個月的“清朗·2025年春節網絡環境整治”專項行動。



一、工作目標



堅持問題導向和效果導向，進一步聚焦春節期間網民常用的平台環節和服務類型，集中整治人民群眾反映強烈的網絡生態問題，為廣大網民營造更加積極向上、文明健康的春節網絡氛圍。



二、工作任務



專項行動重點整治以下6方面問題：



（一）挑起極端對立問題。一是借春節晚會、春節檔影視作品或者熱門體育賽事活動等話題，挑起互撕謾罵、拉踩引戰等行為。二是惡意醜化攻擊春節民風民俗、傳統習慣等活動，借機發表“地域黑”等歧視性內容。三是刻意渲染鼓吹不婚不育、反婚反育等話題，宣揚極端女權，挑動性別對立，集納展示血腥殘忍畫面，宣揚暴力戾氣。



（二）炮製不實信息問題。一是利用年終盤點、返鄉見聞等形式，或者假冒外賣員、快遞員等群體，擺拍編造不實內容。二是炮製傳播涉公共政策、社會民生、春運出行等謠言信息，虛構突發案事件原因、細節、進展等，發布“陰謀論”等聳人聽聞的信息。三是發布誤導性旅遊攻略，誘導網民前往存在安全隱患的“野景點”、“打卡地”等。四是虛構擺拍家庭倫理、情感糾紛等矛盾衝突劇情，傳遞不良價值觀。五是使用AI工具惡意炮製虛假形象、與春節相關的社會性話題，借機誤導網民，造成負面影響。



（三）宣揚低俗惡俗問題。無底線炒作明星藝人、網紅群體緋聞隱私和情感八卦，打著春節演出、休閑娛樂等各類名義發布推送含有低俗擦邊等內容的直播、短視頻，開展惡俗或者帶有自虐自殘等傾向的直播PK，直播低俗搭訕或者騷擾路人等。以“挑戰吃播測試”“挑戰海量喝酒”等名義，變相發布暴飲暴食、畸形飲食信息，借機獲取關注。