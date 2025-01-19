躺平時代：中學生“覺醒”要尋求舒適與自由

中評社北京1月19日電／據香港文匯報報導，“躺平”現象自2021年開始於年輕一代盛行，英文俚語 Goblin Mode 更被評為2022 牛津年度詞匯。女青（YWCA）今日（19日）公布最新研究發現，“躺平”現象有年輕化趨勢，逾四分一受訪中學生自感“躺平”，不少更是初中生。大部份人並非單純感到無望或無方向，而是多番努力但不成功，平衡利弊後，才“覺醒”與主流的上進、物質主義價值觀“斷舍離”，尋求簡單、自由和舒適的生活。



研究於2024年9月至11月進行，以問卷訪問了999名中一至中六學生。問及他們對“躺平”的印象，52.6%人認為“中立”、34.8%認為“負面”，12.6%人認為“正面”；亦有48%人稱會支持朋友“躺平”，反映時至今日，“躺平”一詞不再貼滿負面標簽。



此外，27%受訪學生（267人）覺得自己已經“躺平”，當中52.4%為初中生（140人）、47.6%為高中生（127人）。若以全港中學生總數33萬推算，則約4.6萬初中生和4.2萬名高中生，共8.8萬人“躺平”。“躺平”時間方面，多達41.2%（110人）稱已“躺平”超過一年。



以往公眾視“躺平”為年輕人逃避問題的態度，但隨著社會變遷等不同因素，整體受訪中學生傾向認為“躺平”是個人對於學業、家庭、經濟、社會現況等的認知不斷累積，深思熟慮、平衡利弊後“覺醒”的生活態度，而非一味消極面對生活。

