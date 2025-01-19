陳文清強調全力維護春節社會安定人民安寧

中共中央政治局委員、中央政法委書記陳文清（圖源：央視網） 中評社北京1月19日電／據新華社報導，中共中央政治局委員、中央政法委書記陳文清15日至18日在山東和安徽調研時強調，政法機關要堅決貫徹習近平總書記關於維護社會安全穩定重要指示精神，落實中央政法工作會議部署，強化政治擔當，樹牢底線思維，狠抓落實、責任到人，全力維護春節期間社會安定人民安寧。



在山東省菏澤市公安局和鄆城縣南城派出所、安徽省安慶市迎江區大南門派出所，陳文清深入調研春節維穩安保、應急處置準備、有關群體服務管理等情況。強調大型活動管理要責任到人，嚴格落實風險評估、活動審批、安全管理責任，確保安全有序。重點場所防範要責任到人，加強繁華商圈、車站碼頭、旅遊景區、學校醫院等人員密集場所的巡防巡控，加大對農村、城鄉結合部、城中村等治安薄弱部位的治安防控，壓實相關單位內部安全保衛責任，嚴防公共安全風險。相關群體教育管理要責任到人，會同有關部門抓緊抓實刑滿釋放人員安置幫教、嚴重精神障礙患者管理救助、未成年人犯罪預防治理等工作，逐人落實救助幫扶和動態管理，防止發生危害行為。要健全完善應急預案，確保遇有突發事件第一時間響應。



在山東省濟南市、菏澤市調研時，陳文清深入高鐵站、產業園、鄉村，實地瞭解矛盾糾紛化解和社會治安整體防控情況。強調要全面落實維護社會穩定責任制，深化“化解矛盾風險 維護社會穩定”專項治理，壓實屬地責任、主管監管部門責任，全覆蓋、無死角排查各類矛盾風險，做到排查到位、化解到位。要以縣級為重點加快推進綜治中心規範化建設，持續推進信訪工作法治化，在法治軌道上實質化解矛盾糾紛。



在安徽省桐城市，陳文清詳細瞭解“六尺巷工作法”情況。強調要學習貫徹習近平總書記關於弘揚好中華民族傳統美德的重要指示精神，深刻領悟中國古人的歷史智慧，結合政法職能創新性傳承賡續，堅持和發展新時代“楓橋經驗”，正確處理新形勢下人民內部矛盾，推動建設更高水平的平安中國。



調研期間，陳文清看望慰問基層政法幹警，鼓勵他們發揚優良作風，加強值班值守，竭誠服務人民。