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天津市委組織部原副部長接受紀律審查
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2025-01-19 14:20:04
天津市委組織部原副部長、市公務員局原局長（兼）李洪偉（圖源：天津市紀委監委網）
中評社北京1月19日電／據新華社報導，天津市紀委監委1月18日通報，天津市委組織部原副部長、市公務員局原局長（兼）李洪偉涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受天津市紀委監委紀律審查和監察調查。
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