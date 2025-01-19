日本7成地方政府支持修改駐日美軍地位協定

2023年11月25日在日本沖繩縣的美軍施瓦布軍營附近拍攝的抗議邊野古基地建設的標牌（圖源：新華社） 中評社北京1月19日電／據新華社報導，日本共同社18日發布的調查結果顯示，日本47個一級行政區中，33個地區的政府支持修改賦予駐日美軍特權的日美地位協定。



這次調查於去年11月和12月進行。支持修改日美地位協定的地區中，包括21個沒有美軍專用基地的地區。其中，沖繩縣、東京都等26個地區呼籲修改這一協定，其餘7個地區表示，如果有權選擇，他們支持修改。



另外14個地區沒有明確表示支持修改協定，但也沒有表示反對。其中絕大多數表示，該議題涉及國家安全，只應由日本政府作出決策。



日美地位協定由日美兩國政府1960年簽訂，賦予駐日美軍特權，包括美方對涉嫌犯罪的美軍人員享有優先司法管轄權，因而美軍人員往往能逃脫在日本受到法律制裁。美軍飛機飛行也不受日本航空法規管束，日本民眾因而深受安全、噪音問題困擾。



在駐日美軍最集中的沖繩縣，長期以來，源自美軍的安全事故、飛機噪音、犯罪等問題讓當地民眾不堪其擾。據統計，從1972年到2023年，美軍及軍屬在沖繩共犯刑事案件約6200起，其中不乏殺人、強姦、搶劫等惡性案件。沖繩一直強烈要求修改日美地位協定、撤走美軍基地。