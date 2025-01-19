中國地質調查局：低品位資源再評價成果顯著

中評社北京1月19日電／據新華社報導，記者19日從自然資源部中國地質調查局獲悉，新一輪找礦突破戰略行動實施以來，自然資源部中國地質調查局聯合全國27個省（區、市）100餘家調查單位、2000餘名調查人員，根據礦產資源采選冶新技術，開展了703個在產礦山、1148個大中型礦區的資源儲量再評價工作，國內鎵、鍺、銦、金、鎳、鈷等15種礦產共伴生、低品位資源再評價工作取得重要成果，資源量大幅增長。



再評價成果顯示，我國鎵、鍺、銦等12種礦產全國資源量顯著增加，與保有資源量相比，鈷、錸新增資源量實現超100%增幅，鎳、銦新增資源量超30%增幅，鎵、鍺、釩、鉀鹽等四種新增資源量超10%增幅。金、鉭、稀土、鋯礦種增幅也十分顯著。其中，金礦新增資源量超1200噸（相當於新發現60個大型礦床），釩礦超1200萬噸（相當於12個大型礦床），鉀鹽超1.6億噸（相當於3個大型礦床）。



中國地質調查局介紹，共生資源是同一礦床內，存在的兩種或多種含量已達邊界品位、經濟技術評價後可以實現工業利用的礦產資源。伴生資源是指賦存於主礦產的、未達工業品位，但在選冶環節可以綜合回收利用的資源。長期以來，由於綜合利用能力限制，我國部分共伴生資源得不到有效開發。



據悉，在新一輪找礦突破戰略行動中，相關單位集中開展一批綜合利用攻關，實現大量共伴生、低品位資源的經濟利用。通過再評價工作，摸清共伴生、低品位資源家底，助力找礦突破增儲上產，實現了將一大批“呆礦”變“活礦”、小礦變大礦、一礦變多礦，將有效提高國內礦產資源保障能力。