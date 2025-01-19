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以軍稱又攔截一枚從也門發射的導彈
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2025-01-19 14:27:08
中評社北京1月19日電／據新華網報導，以色列軍方18日下午說，當天攔截了第二枚從也門發射的導彈。
以軍在社交媒體上說，導彈在進入以色列領空前已被攔截，以南部城市埃拉特和內蓋夫地區一度響起警報。
當天上午，以色列中部多地拉響防空警報。以軍稱攔截了一枚從也門方向發射來的導彈。
也門胡塞武裝領導人阿卜杜勒·馬利克·胡塞16日表示，如果以色列在19日加沙地帶停火協議生效前仍對加沙地帶進行襲擊，該組織將繼續對以色列發動攻擊。
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