以軍稱又攔截一枚從也門發射的導彈

中評社北京1月19日電／據新華網報導，以色列軍方18日下午說，當天攔截了第二枚從也門發射的導彈。



以軍在社交媒體上說，導彈在進入以色列領空前已被攔截，以南部城市埃拉特和內蓋夫地區一度響起警報。



當天上午，以色列中部多地拉響防空警報。以軍稱攔截了一枚從也門方向發射來的導彈。



也門胡塞武裝領導人阿卜杜勒·馬利克·胡塞16日表示，如果以色列在19日加沙地帶停火協議生效前仍對加沙地帶進行襲擊，該組織將繼續對以色列發動攻擊。