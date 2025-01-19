我國外貿增長規模擴大，含“新”量不斷上升

中評社北京1月19日電／據央視網報導，2024年，我國外貿增長規模達到了2.1萬億元。這些增量的背後，到底藏著哪些新動能？新年伊始，記者走訪多地企業時發現，我國新產品、新業態、新品牌不斷湧現，外貿含“新”量不斷上升。



倒立行走、後空翻，甚至托馬斯旋轉——這些曾經只在影視特效中出現的高難度動作，如今由機器狗輕鬆實現。前不久，記者在浙江杭州的一家企業看到了這款新型機器狗。



企業負責人黃嘉瑋介紹，他們最開始通過AI的強化訓練，讓機器狗有一些非常卓越的性能，比如現階段是四足站立，可以變換成雙足倒立。以前早的代碼研究可能需要非常長的時間，現在通過AI的強化訓練，讓機器狗越來越強。



含“新”量正成為我國外貿“增量”的密碼。在深圳一家“國家製造業單項冠軍”企業的生產車間裡，工人們正全力趕制出口海外的數字手繪板。2025年1月初，企業接到來自美國和阿聯酋電商平台的近4000台訂單，過年前需要全部交付。



企業負責人徐鶴峰介紹，他們這款手繪板輕薄便攜，在國外的電商平台廣受歡迎，去年銷量增長了40%。



徐鶴峰向記者介紹，企業成立以來，一直深耕數字繪畫領域。通過數百次甚至上千次的技術打磨與驗證，才攻克了筆觸精準度、信號傳輸穩定性等難題。截至目前，企業已取得54項發明專利，2024年外貿出口額達到3.4億元。



我國外貿出口結構持續優化，產品“新”意更足，更多高科技屬性的新產品加速“出海”。2024年，我國電動汽車、3D打印機、工業機器人出口分別實現了13.1%、32.8%、45.2%的增長。



商務部國際貿易經濟合作研究院對外貿易研究所所長梁明介紹，2024年，外貿用一個詞來總結可以說是“質升量穩”，貢獻逐漸增大。我國貿易結構不斷優化，整體創新能力穩步大幅提升，創新已經成為了中國外貿的一個源頭活水。