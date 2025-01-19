陸軍某旅探索開展新兵精細分配定崗

該旅組織新兵在旅史長廊開展紅色教育（圖源：央視新聞） 中評社北京1月19日電／據中國軍網報導，陸軍某旅在訓新兵入營集訓期間，機關相關部門結合新兵思想反映，圍繞“正確對待分配定崗”開展專題教育，引導大家廓清模糊認識、擺正自身定位，盡快以良好精神狀態融入新集體；對新兵的教育背景、專業特長、成長經歷、個人意願等進行全面摸底，統計梳理每名同志入伍前參加行業競賽、取得等級證書、實習就業經歷等情況，並區分不同類別建立“新兵信息庫”。



在此基礎上，他們專門組織新兵召開座談會，介紹旅隊專業崗位、職能任務、人才隊伍建設等方面情況，引導新兵結合自身情況確定崗位意向。同時，把瞭解到的新兵基本情況提供給基層單位，讓各營連結合單位建設、專業崗位等方面實際提出人力需求。



“結合工作實際，我們統籌考慮旅隊全面建設、基層單位需要和新兵個人意願，秉持結合專業編配初分、考慮特長意願細分、根據具體情況精分的原則，逐一為新兵進行精細分配定崗，最大限度做到量才使用、人崗相宜。”該旅機關幹部付梁對記者說，他們此前調研瞭解到，以往新兵定崗很多時候都是“按缺分配”，方式單一、操作粗放，以至於有的基層單位感覺接收的新兵“不合胃口”，而一些新兵也對分配的崗位“心有落差”，不但不利於新兵成長，而且影響基層整體建設。



為此，該旅在廣泛徵求意見建議的基礎上，著眼人力資源的優化配置，探索開展新兵精細分配定崗，通過“人崗雙向選”提升崗位適配度；跟進新兵崗位表現動態進行“二次選崗”，結合用人單位和新兵本人意見視情調整崗位，最大限度做到人崗適配。同時，他們還遴選骨幹對新兵開展幫帶培養，逐人制訂“成長進步路線圖”，通過明確目標、榜樣引領、激發擔當等助力新兵成長成才。