“歡樂春節”系列活動在布達佩斯拉開帷幕

中評社北京1月19日電／當地時間1月17日，以“指尖上的非遺——中國文化體驗日”為主題的2025“歡樂春節”品牌活動在匈牙利首都布達佩斯的布達佩斯中國文化中心成功舉辦。活動現場紅燈高掛，年味濃鬱，熱烈的節日氣氛吸引了200多中匈民眾前來參與。此次活動由中國駐匈牙利大使館特別支持，布達佩斯中國文化中心、蘇州市文化廣電和旅遊局、開封市文化廣電和旅遊局、《英雄聯盟手游》共同主辦，中國銀行協辦。



由《英雄聯盟手游》與蘇州刺綉跨界聯合的項目“英雄聯盟手游·綉藝無界”率先拉開活動序幕，邀請全球知名俱樂部G2的電競選手和嗶哩嗶哩網站熱門博主以及中國非遺蘇綉傳承人、匈牙利世界非遺馬丘刺綉傳承人參加。慕名前來的遊戲玩家不僅在現場切磋遊戲，還紛紛體驗中匈刺綉的唯美藝術，在傳統美學與電子競技的碰撞中感受文化的傳承與創新。來自中匈的刺綉老師分別介紹蘇綉和馬丘刺綉獨特的歷史傳統和藝術特點，在對話交流中探索兩國絢爛的刺綉文化和藝術的共鳴。活動現場，《英雄聯盟手游》與姚綉工作室將一幅以“蝴蝶”為主要視覺的巨幅蘇綉作品，作為慶祝春節申遺成功的禮贈贈予布達佩斯中國文化中心，向公眾展覽。



來自中國河南開封的各非遺項目也紛紛亮相。多功能廳內的“吹糖人”項目成了最受歡迎的節目，匈牙利民眾驚訝於中國的手藝人能將一塊糖吹成各種栩栩如生的小動物，圍著手藝人馬大吹見證奇跡時刻。匈牙利小朋友薩博·塔馬斯一邊品嘗手中用糖吹成的“小兔子”，一邊表示：“吹糖人好吃又好玩，中國人的手藝實在太有趣了。”另一邊，“蝶畫”和“木版印刷”同樣獲得來賓的青睞。精細入微、栩栩如生的“滕派蝶畫”和粗獷簡煉、古朴厚重的朱仙鎮木版年畫引來許多觀眾躍躍欲試。中心展廳變成了臨時小劇場，豫劇老師們時不時用一段婉轉的唱腔吸引來賓駐足觀看，喜愛彩繪的來賓在老師的巧手之下體驗了畫臉譜，喜愛中式華服的來賓穿上華麗的戲服過了一把演員癮。與此同時，在茶藝教室舉辦的“汴京燈籠張彩燈製作”和“汴京風箏製作”非遺小課堂也場場爆滿，來賓們在老師的指導下製作了屬於自己的燈籠和風箏，興高采烈地將手工作品帶回了家。