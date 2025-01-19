續寫中越關係的第二個“高光時刻”

中評社北京1月19日電／據人民網報導，今年1月18日是中國和越南建交75周年紀念日。75年來，中越關係經歷了兩個“高光時刻”：第一個“高光時刻”是由毛澤東主席與胡志明主席親手締造的中越“同志加兄弟”傳統友誼，為中越傳統友誼扎下了“根”，並在此後越南爭取民族獨立、國家解放和社會主義建設事業中不斷茁壯成長。



第二個“高光時刻”，是由習近平總書記與阮富仲總書記和現任蘇林總書記共同確立的中越“命運共同體”，為中越世代友好注入了“魂”，引領兩國走向“共商、共建、共享”的發展繁榮之路。回望中越友誼巨輪乘風破浪的75年，兩個“高光時刻”交相輝映、相得益彰，成為引領雙邊關係撥雲見日、繼往開來的永恒燈塔。



共同的理想信念，是雙邊關係持久發展的根本保障。作為當今世界上兩個共產黨長期執政、團結帶領各族人民取得矚目成就的社會主義國家，中越關係自誕生之日起就超越了一般意義上的雙邊關係，被賦予了鮮明的政治底色，貫穿於雙方建黨建軍建國的偉大事業之中。從救亡圖存的革命年代到砥礪奮進的現代化建設時期，中越兩黨為人民謀幸福、為國家謀發展的初心如磐，捍衛社會主義江山的志向不渝，追求人類和平進步事業的決心不改，志同道合、命運與共是中越關係最鮮明的特徵。



共同的發展願景，是雙方合作持續深化的不竭動力。作為當今世界上兩個踐行以人民為中心發展理念、堅持走符合自身國情發展道路的新興市場國家，中越始終把對方的發展視為自身機遇，依托陸海相連區位優勢，深挖產業嵌套互補潛能，打造互利共贏合作格局，實現經貿投資雙輪驅動。中國連續20多年保持越南最大貿易夥伴地位，2024年雙邊貿易額突破2600億美元大關，中國新增對越投資金額和項目數量穩居前列。兩國基礎設施聯通亮點紛呈，跨境經濟合作區和智慧口岸有條不紊推進，三條跨境標準軌鐵路項目建設步入快車道，數字經濟、能源轉型等新興領域合作方興未艾。越來越多的越南優質農產品進入中國市場，得到中國消費者的廣泛青睞。



共同的文化傳承，是兩國長久和睦相鄰的信心源泉。作為當今世界上兩個坐擁漫長邊界、有著悠久交往史的友好鄰邦，中越秉承“以和為貴、和衷共濟”的質朴思想和文化傳統，成功解決了陸地邊界劃界、北部灣海域劃界兩大歷史遺留難題，建立起管控海上分歧的暢通對話渠道，打造出德天（板約）瀑布跨境旅遊合作區等一系列樣板工程，勾勒出一條和平穩定合作發展的邊界線。面對雙邊關係中懸而未決的問題，雙方始終堅持對話協商，妥善管控解決分歧，為中越命運共同體建設提供了穩定預期。