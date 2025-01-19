重慶持續推進國企領域腐敗治理

中評社北京1月19日電／據中央紀委國家監委網報導，近日，重慶市綦江區紀委監委召開區屬國企領域腐敗和作風問題專項整治工作專題會，針對該區原交通實業公司黨委書記、董事長況某某等嚴重違紀違法案件暴露出的突出問題進行深入剖析，要求區屬國企從工程建設、物資採購、資產處置等重點領域，“三重一大”決策、項目招投標、資金兌付等重點環節入手，主動排查問題，抓好整改落實，做到查改並舉。



國資國企領域權力集中、資金密集、資源富集，腐敗問題易發多發。重慶市紀委監委將縱深推進國企領域反腐敗鬥爭擺在突出位置，堅決清除國企“蛀蟲”，堅持個案查處與系統施治相結合，以整改整治破解改革難題，護航國企高質量發展。2024年，市紀委監委持續鞏固國企領域腐敗問題整治成效，深挖細查“靠企吃企”、違規決策等問題，全面核查審計巡視移交、審查調查發現的問題線索，嚴肅查處了重慶建工集團股份有限公司原黨委書記、董事長魏福生等一批國企領導人員，形成強烈震懾。



針對國企領域點多面廣，監督難度大的現狀，重慶市紀委監委整合國資國企領域紀檢監察力量，總結過去5年市屬國企監督執紀執法專項行動工作經驗，研究出台《國資國企領域監督執紀執法統籌聯動工作指引》，在聯動監督檢查、聯合執紀執法、統籌隊伍建設等方面進一步完善工作機制，優化工作流程。市紀委監委第四監督檢查室發揮統籌指導作用，建立“室組企”聯合辦案三方會商機制，暢通問題線索移送綠色通道，形成案件查辦合力。



在市紀委監委的指導下，該市各級紀檢監察機關結合實際，緊盯國企關鍵崗位、重點人群，狠抓“四風”、設租尋租、靠企吃企等問題，集中力量嚴查重點問題，持續加大案件查辦力度。



不久前，涪陵區紀委監委陸續收到新城區開發（集團）有限公司少數黨員幹部違規從事營利活動、插手工程項目建設等問題反映。該區紀委監委“室組企”聯動，綜合運用日常監督和巡察、審計等監督成果，深入研判政治生態，面上整體研判、點上重點關注、日常持續深挖，嚴肅查處5名黨員幹部違規從事營利活動、利用職務便利為他人謀利等問題。



為及時精準發現問題，將監督觸角前移。在重慶市紀委監委信息技術保障室指導下，江北區紀委監委深入分析近年來市屬國企、區屬國企發生的財務人員利用職務之便貪污、挪用國企資金案件，針對查找出的監管專業性、時效性不足等突出問題，整合構建集資金監測、交易監測、風險監測、預警處理、監管篩查、可視化展示為一體的國企資金監測平台。