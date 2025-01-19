成都厚植清廉蓉城文化土壤

中評社北京1月19日電／據中央紀委國家監委網報導，近日，大型廉潔文化主題川劇《丁寶楨》、話劇《蒼生為念》在四川省成都市首演，修繕都江堰、改革鹽政、整頓吏治，一幕幕廉政故事精彩上演。



“這種以愛民養民、廉潔修身為第一要務的精神，值得我們繼續傳承和發揚。”觀看演出後，成都市都江堰市灌口街道南橋社區黨委書記向科說。



成都市紀委監委深入挖掘中華優秀傳統文化、革命文化、社會主義先進文化中蘊含的廉潔理念，引導廣大黨員幹部崇廉拒腐、尚儉戒奢。挖掘“濯錦清江萬里流”的深厚文化底蘊和廉潔元素，在持續做強“濯錦”廉潔文化品牌中做深做實新時代廉潔文化建設。



武侯祠裡品味清風正氣，杜甫草堂內領略家國情懷，都江堰中感悟堰工精神……立足地域特色、文化傳統、時代表達，堅持融廉於景、潤廉於心，成都市紀委監委在建成6家省級廉潔文化基地的基礎上，持續提檔升級罨畫池、紅軍長征邛崍紀念館等25個廉潔文化點位，將廉潔元素融入名人故居、圖書館、博物館等公共文化場所中，著力打造廉潔文化陣地集群。



同時，為推動廉潔元素滋養文化品格、浸潤市民生活，成都市紀委監委甄選“非淡泊無以明志，非寧靜無以致遠”“臨利不敢先人，見義不敢後身”等廉政箴言、格言警句等，製作“濯錦”主題系列公益海報，在公交地鐵、景點商圈等展示。



106位新任市管幹部及其家屬同聚家風館、同看警示教育片、同上廉政課、同沐好家風。前不久，成都市紀委監委聯合相關部門，在天府家風館開展“家庭助廉”活動，以蓉城先賢、革命先輩的優良家風，引導領導幹部及其家屬自覺修身齊家，涵養清風正氣。