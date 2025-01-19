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邵陽市人大常委會原黨組成員接受紀律審查
http://www.CRNTT.com   2025-01-19 17:01:01


　　中評社北京1月19日電／據中央紀委國家監委網報導，湖南省邵陽市人大常委會原黨組成員、副主任秦立軍涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受湖南省紀委監委紀律審查和監察調查。

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