世界經濟論壇總裁布倫德：看好中國經濟前景

中評社北京1月19日電／據新華社報導，世界經濟論壇總裁博爾格·布倫德日前在瑞士日內瓦接受新華社記者專訪時表示，儘管中國經濟短期面臨挑戰，但長期向好的基本面沒有改變，“我看好中國經濟前景”。



布倫德表示，中國採取刺激內需等一系列措施，有效提振經濟，政府擁有充足的政策工具箱應對各類挑戰。



布倫德說，後疫情時代全球供應鏈格局發生變化。面對“脫鈎”和貿易保護主義挑戰，中國外貿仍展現出韌性。他說，“脫鈎”將對全球經濟產生巨大負面影響。國際貨幣基金組織研究認為，嚴重的“脫鈎”和高關稅可能使全球經濟萎縮7%。他呼籲各國加強對話，妥善處理關稅問題，避免“脫鈎斷鏈”。



布倫德認為，人工智能正在重塑全球經濟增長格局，帶來新的增長點，如果能妥善使用，“它將在未來十年增加（全球）10%的生產力”。人工智能也將影響全球貿易，改變辦公、醫療等領域的工作方式，推動數字貿易和服務貿易快速發展。



布倫德表示，隨著智能時代到來，新技術的發展和應用也為中國等新興經濟體提供了發展機遇。



世界經濟論壇近日發布的《2025年全球風險報告》顯示，國家間武裝衝突、極端天氣、地緣經濟對抗、錯誤和虛假信息、社會極化是2025年全球面臨的五大風險。



布倫德表示，全球面臨的許多風險和挑戰都是跨國界的，在疫情、氣候變化、打擊網絡犯罪等領域，國際社會應攜手合作，“我們都在同一條船上”。



世界經濟論壇2025年年會將於1月20日在瑞士達沃斯開幕，主題為“智能時代的合作”。年會開幕前發布的《首席經濟學家展望》報告指出，經濟碎片化、貿易爭端和地緣政治危機給全球經濟增長帶來不確定性。