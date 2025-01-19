廣東省委副書記王偉中：勇挑大梁走在前列

中評社北京1月19日電／據新華社報導，2025年是“十四五”規劃收官之年。面對外部壓力加大、內部困難增多的複雜嚴峻形勢，廣東如何全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會及中央經濟工作會議精神，扛起經濟大省挑大梁的責任擔當，繼續增強作為經濟發展優勢區域的創新能力和輻射帶動作用，在推進中國式現代化建設中走在前列？記者採訪了廣東省委副書記、省長王偉中。



提振消費擴大內需



問：“大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求”是2024年中央經濟工作會議部署的2025年九項重點任務之首，廣東如何擴大內需？



答：廣東是消費大省，年社會消費品零售總額約占全國10%，潛力巨大。2024年廣東積極開展促消費活動，全省消費品以舊換新拉動消費1484.2億元，綜合成效居全國前列。2025年，廣東將認真落實黨中央、國務院決策部署，著力實施提振消費專項行動，切實發揮消費對經濟增長的重要作用。



一是加力擴圍以舊換新。將手機、平板電腦、智能手表手環等納入支持範圍，擴大主體參與範圍，創新“政府補貼＋企業讓利＋金融賦能”模式，穩定和擴大汽車、家電、家居等消費。



二是培育壯大新型消費。實施新型消費促進政策，培育壯大數字消費、綠色消費、健康消費，鼓勵沉浸體驗、電子競技、直播電商等新業態發展，打造“粵夜粵美”夜間文旅品牌，舉辦4000場“粵消費 粵精彩”促消費活動。開展“產業帶＋消費”專項行動，打造“粵品好貨”。大力發展首發經濟，引進更多首發首秀首展。



三是提質擴容服務消費。創新多元化消費場景，挖掘傳統服務消費，推動餐飲住宿服務升級。促進健康、養老、托育等服務消費擴容提質，擦亮“南粵家政”品牌。發揮毗鄰港澳優勢，拓展入境引流消費。