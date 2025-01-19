最高檢、國鐵集團發布危害鐵路安全典型案例

中評社北京1月19日電／據新華社報導，最高人民檢察院、中國國家鐵路集團有限公司1月18日發布一批檢察公益訴訟典型案例。在這10件典型案例中，一批危害鐵路運行安全的隱患問題被及時督促整治。



在“北京市人民檢察院第四分院督促整治京滬沿線高大林木危害鐵路運行安全行政公益訴訟案”中，檢察機關針對鐵路沿線樹木隱患涉及責任主體層級多、職能部門多、利益群體多的複雜問題，依法精準確定被監督對象，既保證運行安全又兼顧綠植美觀，並推動明確鐵路沿線樹木修剪標準，督促路地建立長效聯合巡查機制。



在“山東省人民檢察院鐵路運輸分院督促整治膠濟客專沿線通信鐵塔超高危害鐵路運行安全行政公益訴訟案”中，針對鐵路沿線通信鐵塔倒杆距離不符合規定危及鐵路運行安全，以及案涉利益主體多、監管行政機關層級高的問題，山東兩級鐵路檢察機關充分發揮跨行政區劃職能作用，運用一體化辦案機制，督促行政機關依法履行監管職責，同時推動系統解決同類安全隱患。



在另外一件典型案例中，針對天然氣管道違法穿越車站咽喉區危及鐵路運行安全問題，浙江檢察機關加強路地檢察協作，以公開聽證凝聚整改共識，以檢察建議督促行政機關依法履職。針對整改中的難點堵點，檢察機關主動對接地方政府召開聯席會議推動整改工作順利推進，安全隱患整改既保障鐵路運行安全，又兼顧群眾正常用氣需求，形成科學合理的整改方案，提升治理效果。

