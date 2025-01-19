2024年度十大科技名詞公布

中評社北京1月19日電／據人民網報導，近日，全國科學技術名詞審定委員會發布“2024年度十大科技名詞”評選結果，人工智能＋、低空經濟、月背采樣、量子科技、具身智能、混合現實、生物製造、近零碳、實景三維、微核糖核酸等科技名詞入選。



1. 人工智能＋ （artificial intelligence＋，AI＋）



指將人工智能技術與各行各業深度融合，推動產業轉型升級和創新發展的一種理念與實踐。它不僅是將人工智能應用於某一特定領域，而是通過技術的集成與創新，實現對傳統行業的全面賦能與重構。人工智能作為數字基礎設施建設的重要組成部分，是新一輪科技革命和產業革命的核心驅動力。從技術層面來看，“人工智能＋”強調人工智能與其他先進技術協同發展，如與物聯網、大模型、雲計算等結合，形成綜合性的技術解決方案。2024年，國務院《政府工作報告》中明確指出：“深化大數據、人工智能等研發應用，開展‘人工智能＋’行動，打造具有國際競爭力的數字產業集群。”這一政策導向為“人工智能＋”的發展提供了堅實的基礎和廣闊的空間。“人工智能＋”不僅將推動經濟產業的轉型升級和創新發展，還將深刻促進科學研究突破，提升公共服務與醫療水平，優化教育資源配置，改善人民生活質量，全面提升社會的效率與福祉，助力構建智能、可持續和包容的未來。



2. 低空經濟 （low－altitude economy）



一種新型的綜合性經濟形態。它以低空飛行活動為核心，以有人或無人駕駛飛行、低空智聯網等技術組成的新質生產力與空域、市場等要素相互作用，帶動低空基礎設施、低空飛行器製造、低空運營服務和低空飛行保障等發展。其相關產品主要有無人機、電動垂直起降飛行器（eVTOL）、直升機、傳統固定翼飛機等，涉及市政管理、居民消費和工業應用等多種應用場景。2024年，從3月“低空經濟”被寫入國務院《政府工作報告》中，到7月黨的二十屆三中全會決定“發展通用航空和低空經濟”，再到11月珠海航展上“低空經濟館”大放異彩。政策環境持續優化，市場需求不斷增長，技術創新層層突破，產業生態繁榮壯大，低空經濟從概念走向現實，從“空中飛”走向“落地用”，迎來了快速發展的機遇。