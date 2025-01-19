提防海外工作騙案　警在酒吧區宣傳防騙

中評社北京1月19日電／据香港文匯報报道，因應港人被誘騙到東南亞國家遭非法禁錮及從事非法工作事件有死灰復燃跡象，目前已有17人回港，仍有11人待救。早前更有兩名女事主因在酒吧結識一名女騙徒而遭騙到緬甸詐騙園區。警方昨日（18日）周未專程到各酒吧區向市民派發傳單，以加強市民對海外工作騙案的防騙意識。



警方呼籲市民切勿輕信網上的招聘廣告或認識不深的朋友，並對聲稱能“賺快錢”的途徑，以及不拘學歷或工作經驗但報酬異常優厚的職位有所警惕。