國防部介紹2024年軍事外交工作

中評社北京1月19日電／據人民網報導，17日上午，國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校就近期涉軍問題發布消息。



有記者提問：據報導，2024年中國軍隊對外交往走深走實，呈現不少特點亮點。請進一步介紹有關情況。



吳謙介紹，2024年，軍事外交戰線守正創新、積極作為，不斷提升國際軍事合作質效。



一是塑造有利戰略態勢。堅持以元首外交為引領，中俄兩軍務實合作高水平發展，中美兩軍逐步恢復戰略溝通和機制性對話，深化與歐洲國家軍隊戰略溝通，與數十個國家防務部門和軍隊開展交流對話。



二是堅決維護國家利益。針對有關國家在台灣、南海等問題上的侵權挑釁，及時開展外交交涉、信息發布等，有力批駁錯誤言行。



三是拓展多邊外交。成功舉辦第十一屆北京香山論壇、西太海軍論壇等，積極參加香格里拉對話會、上合組織防長會等，在多邊平台上發出中國軍隊強音。



四是深化聯演聯訓。首赴非洲組織“和平團結－2024”聯演，首赴巴西參加“弗莫賽行動－2024”多國聯演等，為維護地區和平穩定貢獻積極力量。



五是履行大國責任。中國“藍盔”在戰火紛飛中堅守戰位，16頻道始終是亞丁灣、索馬里海域和平代碼，“和平方舟”號醫院船為13個亞非洲國家民眾提供健康診療，為柬埔寨、老撾舉辦掃雷培訓班，始終以實際行動傳遞希望、溫暖和力量。



吳謙表示，新的一年，軍事外交戰線將深入貫徹習近平強軍思想，深入貫徹習近平外交思想，秉持構建人類命運共同體理念，全力以赴打好實現建軍一百年奮鬥目標攻堅戰。