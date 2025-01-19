全軍高原邊防哨所用能保障發生結構性變化

中評社北京1月19日電／據解放軍報報導，近日，記者從中央軍委後勤保障部有關部門獲悉，三十裡營房和阿里地區高原邊防部隊實現電網全覆蓋，絕大部分邊防哨所用上市電和可再生能源，為部隊溫暖過冬、安全過冬提供有力支撐，這標誌著全軍高原邊防哨所用能保障發生結構性變化。



邊防哨所大多地處雪域高原、大漠戈壁，遠離城鎮電網，交通、通信等基礎設施條件落後，接入國家大電網難度極高。為徹底解決邊防部隊用能難題，中央軍委後勤保障部、國家能源局聯合印發《邊防部隊電網項目建設管理辦法》，依托國家新一輪農村電網改造升級工程，將邊防部隊電網建設納入國家能源建設“大體系”整體統籌，推進實施國家電力普遍服務的惠軍工程、固邊工程、暖心工程。在軍地聯席會商機制協調下，先後開展3個批次邊防部隊電網建設，構建形成網架堅韌、穩定可靠的多源供能體系。



截至目前，已有數百個邊防哨所接入國家大電網，邊防部隊用能保障更安全、供應更高效、方式更多元，邊防官兵執勤備戰和生活保障條件明顯改善。同時，根據部隊實際，按照“宜大電網則大電網、宜局域網則局域網”的原則，在大電網未覆蓋地區，科學確定經濟合理的建設方案，綜合利用風電、光伏、小水電等多種可再生能源局域網，有效解決邊防部隊用電難題。



電網連通有效解決了傳統油機發電效率低、可靠性差等問題，為邊防部隊提供了穩定的電力保障，部隊發電用油和炊事取暖用煤消耗平均減少80%以上，解決了長期困擾高原邊防部隊的飲水、取暖、洗澡和吸氧等難題，有效激發了邊防官兵扎根一線、戍邊固防的士氣鬥志。