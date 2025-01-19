海軍某支隊與科研單位開展深度合作

中評社北京1月19日電／據解放軍報報導，前不久，海軍某支隊組織官兵開展海上搜救訓練。其間，他們與科研單位聯合研發取得的某創新成果投入使用，有效提升了搜救效率。



“針對海上搜救作業中存在的不足，我們與科研單位開展深度合作，通過研試訓一體推進，讓創新成果加速轉化為戰鬥力。”該支隊一名高級工程師告訴記者，在前期調研論證基礎上，他們與多家科研單位建立合作關係，聚焦制約戰鬥力生成的重難點問題展開協作攻關。實踐中，該支隊為科研單位提供應用場景、試驗條件、用戶反饋，科研單位負責資金籌措和技術研發，取得的研究成果同步應用於練兵實踐。



記者採訪瞭解到，為攻克某系統研發難題，該支隊與某研究所密切合作，按照問題前置、場景開發、聯合研發、迭代更新的步驟體系推進，經多次試驗、匯總分析和聚力攻關，探索出解決問題的新路徑。目前，該項成果已進入應用測試階段。



“研發過程中，科研人員定期聽取官兵反饋，聚焦遇到的具體問題調整思路、優化方案，讓科研成果最大限度滿足戰鬥力建設需要。”該支隊潛水員葉永利說，他們結合練兵備戰實踐梳理匯總急需解決的疑難問題，先後與多家科研單位開展深度合作，隨著取得的一系列成果運用於訓練一線，部隊整體作戰水平得到有效提升。



採訪中，某科研單位專家告訴記者，他們通過與該支隊建立聯絡機制，結合官兵反饋不斷拓展成果應用場景，同步提升了科研質效。