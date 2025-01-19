日本七成地方政府認為《日美地位協定》需修改

中評社香港1月19日電／共同社報道，關於承認駐日美軍法律特權的《日美地位協定》，共同社近日的調查顯示，日本47個都道府縣中約七成的33個都道府縣回答稱認為有必要進行修改，其中21個府縣沒有美軍專用設施。很多地方政府的理由是居民對基地及訓練感到不安，並對美軍飛機不適用《航空法》規定而進行低空飛行的事態表示擔憂。還存在日方的搜查受限等問題，凸顯出多數地方政府認為協定有問題的現狀。



鑑於主張修改協定的石破茂去年10月就任首相，共同社11月至12月向各都道府縣發送了關於協定的提問，得到了負責部門等的回答。關於是否需要修改協定，宮城、靜岡、福岡等26個都道府縣表示“有必要修改”，7個縣認為“傾向於有必要修改”。



圍繞該協定，以基地集中且多次發生美軍士兵等性侵案件的沖繩為主，地方政府指出了大量問題，包括日方對於美軍機墜落事故的搜查受限等。



向希望修改協定的33個都道府縣詢問理由（可多選），認為“居民對基地及訓練感到不安”和“美軍相關人員也應適用日本國內法律”的均有19個地方政府，超過了其他理由。其後依次為16個府縣表示“僅改善協定的運用並不夠”，11個縣認為“協定從未修改過，已不符合實際情況”。



向所有都道府縣詢問協定對地方政府業務和居民生活的影響，神奈川、島根和沖繩選擇了“頻繁發生”，9個府縣表示“曾經發生過”。12個府縣稱“未曾發生”。



在有關影響的自由記述中，11個縣提到美軍機或疑似美軍機的低空飛行，對“零件墜落和飛機墜毀”（富山）等情況表示擔憂。其中除廣島外的10個縣沒有美軍專用設施。其他影響還包括“基地周邊的噪音”、“（美軍士兵等的）減免汽車稅導致稅收減少”等。



沒有地方政府表示無需修改協定，在選擇“其他”的14個縣中，愛知表示“兩者皆非”。13個縣解釋稱“安全保障是國家專權事項”，但也有意見提出“協定引發的影響需要加以應對”（栃木）、“協定是關乎居民生活的重大問題”（岡山）。