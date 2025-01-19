紅色火災警告下　元朗山火再現

中評社北京1月19日電／香港文匯報報導，今日（19日）下午約2時45分，紅色火災危險警告生效下，元朗大樹下東路對開山頭髮生山火，火乘風勢，現場卷起濃煙，消防接報到場撲救，初步無人受傷。



翻查記錄，本月11日下午5時31分，元朗雞公嶺山亦發生山火，火線一度由80米蔓延成兩條分別200米及500米的火龍，其後更波及鄰近牛潭尾路及壆圍一帶。消防、民安隊及政府飛行服務隊直升機經逾20小時努力才將山火撲熄。