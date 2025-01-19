網評：洋抖難民湧入小紅書帶來的思考

中評社北京1月19日電／網評：“TikTok難民”湧入小紅書帶來的思考

來源：大公報 作者：卓 銘



美國拜登政府針對TikTok發布的“不賣就禁”禁令，將於當地時間19日正式生效。與此同時，有數以十萬計“流離失所”的“TikTok難民”轉入中國社交平台小紅書，形成了一場奇特的跨語言“賽博文化交流”。美國網民對小紅書的追捧，用實際行動反映了美國TikTok禁令的不得人心，亦說明了美國反華政客如何鼓吹“去風險”、如何威嚇對華脫鈎，也終究阻擋不了兩國人民交流促進民心相通的大趨勢。動用再多政治手段阻隔民眾交往，注定違背時代潮流，也是走向文明進步的對立面。



這波小紅書“難民潮”事前可謂全無先兆，但幾日時間內已經展現出驚人的影響力。短短一夜之間，小紅書的用戶圖像便迎來了翻天覆地的改變，來自美國的IP地址、眾多陌生的歐美面孔、還有鋪天蓋地的外語……小紅書從一個主要服務中國國內的社交媒體，搖身一變成為了一個大型國際朋友圈。



好些人最初都以為這會引起中外網民的對抗，但出奇的是，這場網絡文化交流非但沒有演變成大規模的“對噴”，網民們反而在各種層面展開了有趣的交流。例如有內地網民上傳英文功課，向美國網民“求救”；與此相對，也有外國網民上載自己的數學功課，向中國網民詢問數學題目。



除了“你教我英語，我教你數學”一類的“學術交流”外，也有中國網民積極“整活”，例如要求外國網民先上載貓咪圖片“交貓稅（Cat Tax）”才能入駐；還有意大利市長因為創建了賬號，而令留言區變成了“答問現場”；甚至連馬斯克的母親也被發現開設了賬號，引來大量網民評論。交流之中更多的是一些觸動情感的共鳴，例如有一位美國婆婆，就為網友的溫馨留言而感動流淚；大量美國民眾也為中國人民的友好而感動。

