TikTok的命運是中美關係的縮影

中評社北京1月19日電／據大公文匯網報導，在美國2024年大選塵埃落定之際，筆者與復旦大學美國研究中心主任吳心伯教授進行過一次對談。吳教授強調，在特朗普就職前的這段過渡期內，對於中美兩國特別重要，我們不能指望拜登政府最後階段為中美關係做多少好事，但一定要防止他對中國做更多壞事。果不其然，在過去一個多月里，拜登政府出台了一系列打壓、限制中國進口芯片、電動汽車出口等極端措施，旨在為未來對華科技及貿易政策設定結構性框架，充分展現了拜登政府在華關係上的“最後瘋狂”。



特朗普第一任期的後半程，由於其在疫情問題上對中國抱有成見，特朗普任由他的國家安全與外交團隊在對華關係的大肆破壞，包括關閉中國駐休斯敦總領館、大力提升所謂美台官方往來的級別和頻率。美國這兩屆政府在對華關係方面表現出來的惡意，反映了美國兩黨在遏華方面的高度共識。



特朗普即將開啟第二任期，他第一時間邀請中國領導人赴美參加就職典禮，或多或少體現出特朗普在對華關係方面的“新認識”。特朗普在當選後的第一次記者會上表示，“只要中美聯手，可以解決世界上所有的問題。”且不論他的話有多少誇張的成分，但有一點可以肯定，中美兩國保持高層溝通，對於穩定中美關係是有積極意義的。中方始終本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則看待與發展中美關係。中方此次派出國家副主席韓正前往美國參加特朗普的就職典禮，充分體現了中方的善意。



對於中美關係的未來，中方不抱任何不切實際的幻想，但與美周旋與博弈也要講究策略。中美兩國領導人面對面的接觸，對於特朗普的鷹派外交與安全團隊的魯莽之舉或有一定的牽製作用。



這幾天大洋兩岸的輿論熱點集中於TikTok的關停問題上。美國一些“TikTok難民”轉戰小紅書網站，成為網民反抗美國政府打壓言論自由的行為藝術。另一方面，中美兩國網民的互動異常熱絡，釋放了民間交流的巨大潛力，充分詮釋了中美兩國的基礎在民間、未來在青年的內涵。



TikTok的命運一波三折。打擊TikTok始於特朗普，進化於拜登時代。特朗普在第一任期曾通過行政令的方式禁止TikTok的運作，後遭美國地方法院的挑戰，最後不了了之。而拜登政府的做法則更進一步，乾脆以國會立法形式予以強買強賣，最終通過了“不賣就禁”的惡法。雖然TikTok向美國聯邦上訴法院追討說法，官司一直打到美國最高法院，1月17日，美國最高法院維持上訴法院的判決。在國家安全面前，所謂美國的三權分立、所謂的言論自由都不值一提。