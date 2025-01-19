生肖郵票成為法國民眾瞭解中國文化的窗口

中評社北京1月19日電／據新華網報導，“中國有什麼”“中國是什麼”，隨著中外人文交流的日益深化，在針對外國民眾的街訪中，這些問題的答案不斷豐富，從憨厚的“爾濱”到“洋氣”的上海，從大氣磅礴的《黑神話：悟空》到溫潤婉約的漢服古箏女孩……而在這周末的巴黎街頭，被採訪的路人可能會從包中取出一套絢麗郵票，會心一笑，祝你“蛇年快樂”。



18日，法國發行中國農曆蛇年生肖紀念郵票。乙巳蛇年，是“春節——中國人慶祝傳統新年的社會實踐”被列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄後的第一個中國農曆新年，也是法國發行中國生肖郵票的第21年。



自2005年首次發行由中法藝術家合作完成的中國農曆雞年生肖紀念郵票以來，發行中國生肖郵票的傳統在法國再未間斷，獲得越來越多民眾關注，這一套套郵票也成為了中法人文交流的重要窗口。



蛇年生肖紀念郵票共兩款。一款郵資1.39歐元，票面是一條橘紅色的蛇在綠色背景上蜿蜒前行；另一款郵資2.1歐元，票面是橘紅色背景襯托的一條昂首向上的青蛇。兩款郵票票面上均用中文和法文書寫著“蛇年”字樣。



郵票由法國華人藝術家陳江洪設計，圖案設計整體風格與前幾年保持統一，沿用了工筆加寫意的國畫技法。設計師表示，希望表現蛇的“挺拔、游刃有餘、剛柔並濟”。陳江洪已連續多年設計生肖郵票，談及設計理念時，他曾說，生肖郵票應當色彩絢麗、圖案樸實，充滿中國藝術元素。



早在1653年，法國就已經有人發明了類似郵票性質、用夾子夾在信封上的付款票。在當今的法國，通過一方生肖郵票瞭解中國的生肖文化，瞭解傳統國畫的工筆、水墨技法，進而深入挖掘其背後豐富的中國歷史、人文和藝術元素，成為集郵愛好者每年都要“打卡”的活動。



法國郵政集團歐洲與國際關係部門負責人讓－保羅·福塞維爾在接受採訪時說，很多法國人都知道中國的十二生肖，但並不清楚其詳細含義。他希望“這些郵票能夠激發他們進一步瞭解中國文化的興趣”。談及中國農曆新年，他表示，“我完全能夠理解它為何能被聯合國教科文組織列為世界遺產”，“我們非常高興能夠為這一認可盡一份綿薄之力”。