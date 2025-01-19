中尼學者：文明交流互鑒促進文明多樣性發展

中評社北京1月19日電／據新華網報導，由中國和尼日利亞高校聯合舉辦的“中國和尼日利亞文明交流互鑒”學術研討會17日在尼首都阿布賈召開。與會學者認為，在全球文明倡議的引領下，中非之間的文明交流互鑒有助於促進世界尤其是全球南方文明多樣性的發展，為人類命運共同體理念在非傳播注入動能，推動構建更加公平合理的全球秩序。



本次研討會由清華大學新聞與傳播學院和尼日利亞阿布賈大學聯合舉辦，來自清華大學的21名師生與尼日利亞師生展開面對面交流，並通過文藝表演等方式增進彼此瞭解。



“人們容易對特定的人群產生偏見，直到能夠分享不同文明之間的經驗和相互學習。”阿布賈大學政治學系主任謝里夫·加利認為，文明交流互鑒的重要性不言而喻，儘管處在不同大陸，擁有不同歷史和文化，只要互相尊重、加強交流，尼日利亞與中國便可以增進互相理解和合作。他還說，尼日利亞大學生應擴展在國際關係、哲學、社會學和經濟學等方面的視野，從而加強對不同文明共存互鑒等人文精神的學習和傳播。



中國駐尼日利亞大使於敦海表示，本次研討會有助於推動中尼文明交流互鑒，促進共同發展。中方願同尼方一道，堅持尊重多元、平等交流、開放包容原則，共同推動全球文明倡議在尼結出更多碩果。



“文明交流互鑒是對文明之間彼此深入的瞭解、尊重以及對文明相互的欣賞和文明經驗的分享。講好文明的故事不僅要分享經驗，還要交流情感。”清華大學新聞與傳播學院院長周慶安說。他認為，中非之間的文明交流互鑒可助力推動構建人類命運共同體及健康合理的全球秩序，期待年輕一代在中非文明交流互鑒方面發揮更加積極的作用。