中國工商銀行上海市分行黨委委員被開除

中評社北京1月19日電／據中央紀委國家監委網報導，日前，中央紀委國家監委駐中國工商銀行紀檢監察組、西寧市監委對中國工商銀行上海市分行黨委委員、副行長徐言峰嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，徐言峰喪失理想信念，背棄初心使命，官迷心竅，結交政治騙子，不信馬列信鬼神，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請和娛樂活動，借婚喪嫁娶事宜斂財；無視組織原則，隱瞞不報個人有關事項，在組織函詢時不如實說明情況，利用職權職務上的影響為他人在職務晉升等事項中謀取利益；棄守廉潔底線，違規收受管理和服務對象禮品禮金，向從事公務的人員贈送禮品禮金，投資非上市公司股份，將本人費用交由他人支付；違反工作紀律，插手干預單位集采業務。權力觀異化，利用職權和職務影響，為他人在貸款融資、人事調整等事項上提供幫助，並收受巨額財物；為謀取不正當利益，送給國家工作人員財物。



徐言峰嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和工作紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、行賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手、不知止，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中國工商銀行黨委研究，決定給予徐言峰開除黨籍處分；經中央紀委國家監委駐中國工商銀行紀檢監察組研究，決定給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；西寧市監委將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。