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宋福龍當選江西省政協主席
http://www.CRNTT.com   2025-01-19 17:36:40


　　中評社北京1月19日電／據新華社報導，政協江西省第十三屆委員會第三次會議1月19日選舉宋福龍為省政協主席。

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