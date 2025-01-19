重慶建成3500餘個“無廢城市細胞”

中評社北京1月19日電／據新華社報導，記者從正在召開的重慶市兩會上獲悉，重慶已建成3500餘個“無廢城市細胞”，2024年單位地區生產總值能耗較2020年下降14%。



“無廢城市”是以新發展理念為引領，通過推動形成綠色發展方式和生活方式，持續推進固體廢物源頭減量和資源化利用，最大限度減少填埋量，將固體廢物環境影響降至最低的城市發展模式。“無廢城市細胞”作為“無廢城市”建設的基本組成單元，涵蓋“無廢醫院”“無廢工廠”“無廢社區”等多個領域。



作為全國首批“無廢城市”建設試點之一，近年來，重慶建成一批“無廢城市細胞”，推進綠色低碳高質量發展。同時，聯合四川率先開展跨省域“無廢城市”共建，兩地首創的危險廢物跨省轉移“白名單”機制已在全國推廣。



重慶市政府工作報告顯示，2024年重慶開展水、大氣、建築垃圾等專項治理，投用電力行業固廢循環利用中心，創建國家級綠色園區16個、綠色工廠170家、綠色供應鏈管理企業18家。



重慶市提出，2025年將建設全域“無廢城市”，發布無廢指數，推進垃圾分類治理，強化建築垃圾專項整治，深化錳污染整治。同時加快綠色低碳轉型發展，推進電力、鋼鐵、化工等行業節能降碳改造升級工程，健全廢舊資源回收再利用體系，構建綠色製造、綠色服務和轉型金融體系。