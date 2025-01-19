寧波綜合施策　壓實責任優化營商環境

中評社北京1月19日電／據中國紀檢監察報報導，近日，浙江省寧波市鄞州區紀檢監察幹部來到轄區企業，面對面聽取企業對優化營商環境、助企紓困等方面的意見建議。



鄞州區紀委監委組織紀檢監察幹部深入民營企業、商協會一線，廣泛收集企業意見建議，採取跟蹤督辦、約談提醒、制發紀檢監察建議書等方式，壓緊壓實相關職能部門責任，以監督推動有效化解了企業反饋的跨境物流倉儲成本高、用電保供等問題，切實為企業紓困清障，保障營商環境優化提升。



寧波市紀委監委聚焦護航高質量發展，把監督助力營商環境持續優化提升作為政治監督的重要任務，緊盯企業反映強烈、經營主體困擾、制約發展的突出問題，持續開展監督檢查，層層擰緊責任鏈條，深入糾治涉企服務消極應付、政務審批推諉扯皮等不作為、慢作為問題，堅決查處政商勾連、利益輸送、濫用職權等腐敗行為。



為更全面、及時、準確排查涉企相關問題，寧波市紀委監委建立起與市委改革辦共同牽頭，13家市直部門共同參與的聯合排查處置機制，通過設立舉報電話郵箱、召開調研座談會、市縣聯動督導等方式，堅決遏制亂罰款、亂檢查、亂查封等侵害企業權益問題，嚴肅懲治貪污賄賂、吃拿卡要等損害營商環境問題。



寧波市各級紀檢監察機關對照營商環境優化提升重點工作、專項行動任務，聚焦招投標、中介服務、政策兌現、行政執法、知識產權保護、金融服務、人才招引等領域，細化政治監督任務清單，明確具體監督任務和責任單位，“室組地”聯動、上下協同，形成照單履職、全程跟進的監督格局。針對各項助企幫扶政策兌現情況，市紀委監委牽頭，聯合發改、財政、經信等部門成立調研監督工作專班，聚焦政策部署、承接、配套、落實等各環節，開展“解剖麻雀式”調研監督，深入查找短板不足，研究提出對策建議，監督推動政策紅利轉化為企業發展實效。



“針對監督檢查中發現的制度漏洞、監管盲區、監督難點等問題，我們將通過提出紀檢監察建議、發送督辦單、當面約談等方式，推動壓實責任、及時整改、堵塞漏洞。”寧波市紀委監委有關負責人表示，將持續探索精準監督有效途徑，以優化營商環境為抓手，以開展專項監督為著力點，推動打造公平公正的市場環境、風清氣正的營商環境。