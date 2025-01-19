浙江企業主動擁抱科技變革浪潮

中評社北京1月19日電／據人民日報報導，歲末年初，進迭時空（杭州）科技有限公司裡，鍵盤聲、電話聲此起彼伏。兩周前，剛接下的一筆1000萬元大訂單讓公司上下都忙得不可開交。董事長陳志堅告訴記者，公司研發的下一代芯片K1，量產後廣泛應用於運營商雲電腦、電力智能計算終端、家庭網絡存儲、智能會議設備等領域。



“主動擁抱科技變革浪潮，勇於創新，才能贏得競爭新優勢。”陳志堅對發展前景充滿信心。



科技創新能夠催生新產業、新模式、新動能。走訪浙江企業，這樣的感受尤為突出。



實時翻譯、實時導航，語音轉文本、智能問答……實用性“拉滿”，重量卻衹有49克，杭州靈伴科技有限公司研發的一款增強現實眼鏡功能強大。“消費者對高性能智能穿戴設備的需求日漸提高，市場空間很大，我們大有可為。”公司公共事務總監許詡說。



不久前，一段機器狗“上山入水、騰空飛躍”完成各種高難度動作的短視頻在社交媒體上刷屏熱傳。“我們在足式仿生機器人領域全球領先，累計申請國內外專利180餘項，授權專利150餘項。”杭州宇樹科技有限公司創始人兼首席執行官王興興介紹，公司機器人業務覆蓋了全球50%以上國家和地區，四足機器人全球市場占有率超過60%。



企業高速發展，離不開優質營商環境。“自2016年宇樹科技落戶以來，我們根據企業發展不同階段給予專項扶持政策。”杭州高新區（濱江）經濟和信息化局產業發展科科長葉鬆聳介紹，杭州高新區近期還通過收儲、改造存量廠房等方式，為宇樹科技騰挪出1.2萬平方米標準工業廠房，滿足企業未來3至5年的產能擴展需求。