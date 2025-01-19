中大獲基金撥款 開展蝴蝶生命科學研究

中評社北京1月19日電／據香港文匯報報導，蝴蝶具有重要的文化、觀賞、教育和保育價值。全球多個地區已著手探討蝴蝶基因組，惟蝴蝶種類繁多的香港在相關領域的研究仍寥寥可數。研究資助局2024／25年度研究影響基金撥款790萬元予香港中文大學生命科學學院教授許河林，協調一個名為“地球生物基因組計劃香港：蝴蝶與下一代科學家”的研究項目。該團隊將與香港特區政府漁農自然護理署、鳳園蝴蝶保護區及另外七間本地大學合作，開展蝴蝶生命科學研究。



蝴蝶在大自然界有獨特的作用，它們與植物的互動尤為重要。對科學家而言，研究蝴蝶為生態學、演化、植物相互作用和應對氣候變化等各個科學領域注入新見解。有見及此，研究團隊將研究香港超過100種蝴蝶的基因，以創建全方位的知識庫，並研發了先進的生物多樣性基因組技術及方法，深入瞭解蝴蝶生物學。



他們亦會與本地教育機構及保育組織合作，以從未在香港採用的創新方法來培育新一代科學家，例如讓所有參與項目的香港中學師生參與為期三年的蝴蝶監測計劃。長遠而言，這項研究將有助理解氣候變化下蝴蝶多樣性的演變，並發掘有助於香港科技發展的生物知識。



中大副校長（研究）岑美霞表示，這項研究不但加深了大眾對香港生物多樣性的認識，亦彰顯了中大對促進科學知識及培養新一代科學家的承諾。研資局的支持突顯了這項研究的重要性，及其對香港乃至全球的潛在影響。